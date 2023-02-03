Определение термина "Аудиторская фирма"

Аудиторская фирма

специализированная организация, осуществляющая контроль над правильностью учета производственно-хозяйственных организаций. Имеет право доступа к любой коммерческой информации компании, банка, проверяет правильность учета издержек производства, начисления прибыли, установления договорных цен и т.п. Она, как правило, контролирует достоверность балансов фирм, которые публикуются в бюллетенях коммерческой информации, в прессе. Институт независимых аудиторов является важной формой общественного контроля над достоверностью коммерческой информации, точностью и правильностью учета и отчетности, точностью соблюдения обязательств фирм перед государством. Услугами А.Ф. широко пользуются министерства финансов, которые, как правило, без заключения аудиторов не принимают данные о прибыли для расчета налогов, и государственные и коммерческие банки, которые без заключения А.Ф. о кредитоспособности предприятия могут отказать в выдаче кредита.