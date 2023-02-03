Определение термина "Банк россии"

Банк россии

главный финансовый регулятор страны. Ещё одно распространённое название — Центробанк или ЦБ. Банк России полностью отвечает за выпуск денег: от утверждения графического изображения рубля до выпуска наличных. Также ЦБ устанавливает правила проведения расчётов в России, проводит денежно-кредитную политику, поддерживает устойчивость рубля, устанавливает ключевую ставку.