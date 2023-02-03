Безналичные расчеты

расчеты, осуществляемые между физическими и юридическими лицами без применения наличных денег путем перевода средств через банк с расчетного (текущего) счета плательщика на счет их получателя. Б.Р. осуществляются с помощью векселей, чеков, кредитных карточек, заменяющих наличные деньги, а также путем зачета взаимных требований и клиринговых расчетов. В Российской Федерации Б.Р. осуществляются преимущественно платежными требованиями за отгруженные (отпущенные) товары, а также при помощи платежных поручений, расчетных чеков, аккредитивов. Б.Р. платежными требованиями предполагают предварительный или последующий акцепт. Отказ от акцепта может быть полным или частичным с указанием мотивированных причин отказа.