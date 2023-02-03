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Определение термина "Безналичные расчеты"

Безналичные расчеты -
расчеты, осуществляемые между физическими и юридическими лицами без применения наличных денег путем перевода средств через банк с расчетного (текущего) счета плательщика на счет их получателя. Б.Р. осуществляются с помощью векселей, чеков, кредитных карточек, заменяющих наличные деньги, а также путем зачета взаимных требований и клиринговых расчетов. В Российской Федерации Б.Р. осуществляются преимущественно платежными требованиями за отгруженные (отпущенные) товары, а также при помощи платежных поручений, расчетных чеков, аккредитивов. Б.Р. платежными требованиями предполагают предварительный или последующий акцепт. Отказ от акцепта может быть полным или частичным с указанием мотивированных причин отказа.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Безналичные расчеты -
форма денежного обращения, при которой хранение и движение денежных средств происходит без участия наличных денег, посредством зачисления денег на банковский счет и перечисления со счета плательщика на счет получателя. Все безналичные расчеты осуществляются через банки посредством чеков, векселей, кредитных карточек, взаимозачетов, поэтому деньги в безналичном обороте трудно скрыть от контроля и обложения налогами. В развитых странах доля безналичного оборота в денежном обращении намного превышает половину. Синоним — безналичный денежный оборот.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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