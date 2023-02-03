Определение термина "Биржевая интервенция"

Биржевая интервенция

вмешательство государства, банков и крупных предпринимателей в операции на фондовых биржах с целью искусственного воздействия на курсы ценных бумаг. Представляет одну из форм биржевой спекуляции. Государство прибегает к интервенции с целью укрепления государственного кредита, используя при этом скупку государственных ценных бумаг.