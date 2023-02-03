Определение термина "Блокирование счетов"

Блокирование счетов

валютное ограничение; мера, применяемая органами власти в виде лишения владельцев счетов в банках данного государства права распоряжаться средствами на этих счетах. Блокирование (замораживание) счетов может быть полным или частичным, когда разрешаются отдельные операции. Применяется для достижения определенных экономических или политических целей, например применение экономических санкций к другой стране, при которых блокируются счета в валюте этой страны или граждан этой страны, введение кредитных или валютных ограничений, обеспечение решений судебных органов по искам к владельцам счетов, а также в случае предполагаемой неплатежеспособности клиентов.