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Определение термина "Брокер зависимый"

Брокер зависимый -
компания, созданная в качестве нового подразделения действующей инвестиционной группы, фонда или банка для расширения комплекса услуг, предлагаемого инвестиционной компанией или банком своим клиентам.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Брокер зависимый: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка