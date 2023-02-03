Определение термина "Целевое финансирование"

Целевое финансирование

источник средств для проведения целевых мероприятий, решения социально-экономической проблемы, создания определенного объекта и т.п. В Плане счетов предусмотрен счет 96 «Целевые финансирование и поступления», на котором по кредиту отражаются полученные средства. В зависимости от того, за счет каких средств образованы указанные источники Ц.Ф., записи производятся в корреспонденции со счетами учета денежных средств (счета 50, 52, 55) или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».