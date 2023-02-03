Определение термина "Цена лицензии"

Цена лицензии

1) цена программного продукта, приобретаемого легально у разработчика или его авторизованного дилера; по такой схеме продается массово большинство компьютерных программ; 2) обобщающий показатель полезности технологии или других ноу-хау, предоставляемых потребителю по лицензии. В основе цены заложено представление о величине дополнительного дохода покупателя за счет использования предмета лицензии в деловой практике.