Определение термина "Чистая экономическая прибыль"

Чистая экономическая прибыль

разница между общим доходом и издержками, которые включают вмененные (дополнительные к бухгалтерским, неучтенные в бухгалтерских) издержки производителя, упущенные им возможности. Ч.Э.П. рассчитывается как разница между расчетной бухгалтерской прибылью и вмененными издержками.