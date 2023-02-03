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Определение термина "Чистая экономическая прибыль"

Чистая экономическая прибыль -
разница между общим доходом и издержками, которые включают вмененные (дополнительные к бухгалтерским, неучтенные в бухгалтерских) издержки производителя, упущенные им возможности. Ч.Э.П. рассчитывается как разница между расчетной бухгалтерской прибылью и вмененными издержками.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Чистая экономическая прибыль: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка