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Определение термина "Давность приобретательная"

Давность приобретательная -
факт длительного владения имуществом (как правило, недвижимым), который при определенных условиях является основанием для приобретения права собственности на это имущество.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Давность приобретательная: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка