Определение термина "Демонетизация"

Демонетизация

(фр. demonetisation) — утрата благородными металлами, прежде всего золотом и серебром, денежных функций, сокращение их использования в качестве денежных средств в связи с расширяющимся применением кредитных денег, банковских билетов (банкнот), безналичных денег, чеков.