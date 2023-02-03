Определение термина "Денежная масса"

Денежная масса

количество денег в обращении — в узком смысле количество денег, состоящее из наличности и депозитов; в более широком смысле к ним можно отнести и различные категории срочных и сберегательных депозитов, депозитных сертификатов; в широком смысле включает в себя все, что может быть классифицировано как «деньги». В общем объеме денежных средств в хозяйственном обороте, кроме наличных денег, учитываются также денежные средства на текущих счетах в банках, однако масса наличных денег всегда выделяется из общего оборота.