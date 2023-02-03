Определение термина "Денежные средства в пути"

Денежные средства в пути

денежные средства, принадлежащие предприятию, но. еще не зачисленные на его расчетный счет. Для обобщения информации о движении денежных средств (в основном торговой выручки), внесенных в кассы банков и почтовых отделений для зачисления на расчетный счет предприятия, служит счет 57 «Переводы в пути». Основаниями для принятия на учет по счету 57 являются квитанции учреждений банка, почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка.