Определение термина "Денежный стандарт"

Денежный стандарт

"общепризнанная ценность или материал (металл), принимаемые по общему согласию за основу денежной системы одной или ряда стран. По отношению к этой основе определяется стоимостное содержание денег, и особенно денежной единицы. Выделяют: металлический стандарт, золотой, золотослитковый, золотодевизный, золотовалютный. "