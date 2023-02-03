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Определение термина "Дифференциация доходов"

Дифференциация доходов -
(от лат. differentia — разность) — разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп населения. Обычно распределение доходов характеризуется разностью средних годовых доходов 10%-й (децильной) группы наиболее низкодоходных граждан и 10%-й группы наиболее высокодоходных граждан. В качестве критерия дифференциации доходов используется также отношение условно максимального и минимального доходов или соотношение между минимальным и максимальным уровнями оплаты труда.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Дифференциация доходов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка