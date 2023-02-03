Определение термина "Дифференциация доходов"

Дифференциация доходов

(от лат. differentia — разность) — разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп населения. Обычно распределение доходов характеризуется разностью средних годовых доходов 10%-й (децильной) группы наиболее низкодоходных граждан и 10%-й группы наиболее высокодоходных граждан. В качестве критерия дифференциации доходов используется также отношение условно максимального и минимального доходов или соотношение между минимальным и максимальным уровнями оплаты труда.