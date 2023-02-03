Определение термина "Дифференциация товаров"

Дифференциация товаров

"1) ситуация, при которой покупатели рассматривают идентичную продукцию конкурирующих производителей как схожую, но все же не полностью взаимозаменяемую. Например, машины ""Жигули"" и ""Москвич"", шампуни ""Яблоко"" и ""Роза"" различаются, дифференцируются, не рассматриваются как взаимозаменяемые товары; 2) способ, с помощью которого производители пытаются выделить свой продукт из общей массы аналогичных товаров, чтобы обратить на него внимание покупателей, потребителей."