Определение термина "Дисконтная политика"

Дисконтная политика

одна из форм денежно-кредитной политики центральных банков, направленная на регулирование экономики посредством воздействия на объем кредита в стране, темпы инфляции, а также состояние платежного баланса и валютный курс. Осуществляется путем повышения или понижения официальной учетной ставки. Повышая учетную ставку центральный банк способствует снижению спроса на кредитные деньги), а понижая процент, активизирует спрос.