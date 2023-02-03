Определение термина "Доходы будущих периодов"

Доходы будущих периодов

средства, полученные в отчетном периоде, но относящиеся согласно бухгалтерской отчетности к будущим отчетным периодам. Это вперед полученная арендная плата, абонементная плата и др. Эти доходы учитываются по счету 83 «Доходы будущих периодов», где могут быть открыты субсчета: 83-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»; 83-2 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы»; 83-3 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей».