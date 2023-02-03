Определение термина "Доходы населения"

Доходы населения

совокупность поступлений в денежной и натуральной форме, получаемых человеком, семьей, домохозяйством из разных источников в течение определенного периода времени (месяц, год), расходуемых на потребление, накопление, уплату налогов, осуществление других сборов и платежей.