Определение термина "Домицилированный вексель"

Домицилированный вексель

вексель, имеющий оговорку о том, что он подлежит оплате третьим лицом (домицилиа-том) в месте жительства плательщика или в другом месте. Такая оговорка фиксируется на векселе векселедателем. Д.В. предъявляется к оплате домицилиату, который не является ответственным по векселю лицом, а лишь своевременно оплачивает вексель за счет плательщика, предоставившего в его распоряжение необходимые средства. В современной коммерческой практике в качестве домицилиата обычно указывается банк, у которого необходимо предварительно получить согласие.