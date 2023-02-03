Определение термина "Дружеские векселя"

Дружеские векселя

встречные, взаимные векселя, не связанные с коммерческой сделкой; кредитор по одному из дружеских векселей является должником по другому. Дружеские векселя выписываются друг другу в целях последующего получения по ним банковского кредита путем учета таких векселей в банке.