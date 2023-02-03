Двухфакторная модель экономического роста

модель роста экономики, построенная на предположении, что только два фактора — капитал и труд — участвуют в создании валового национального продукта; с увеличением каждого из этих факторов ВНП увеличивается, а с уменьшением — снижается. Согласно этой модели возрастание средств производства, капитала, по отношению к фиксированному количеству труда, при отсутствии технологических изменений будет приводить к падению нормы прибыли на капитал, а также к падению реальной ставки процента при одновременном росте реальной заработной платы и объема производства. Модель является упрощенной, так как не учитывает влияния технического прогресса.