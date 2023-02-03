Определение термина "Единое экономическое пространство (еэп)"

Единое экономическое пространство (еэп)

экономическая зона, образованная несколькими объединившимися в экономический союз государствами. В пределах этой зоны достигается высокая степень единства и согласованность их экономических действий, используется единая валюта, вводятся единые таможенные пошлины, закладываются основы единой экономической политики.