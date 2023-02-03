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Определение термина "Единовременный страховой взнос"

Единовременный страховой взнос -
платеж по договору долгосрочного страхования жизни за весь срок его действия, вносимый вместо периодических годовых (ежемесячных) взносов. При такой форме страхового взноса застрахованное лицо имеет не только льготы по общей сумме платежа, по и имеет, как правило, другие привлекательные условия.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Единовременный страховой взнос -
платеж по договору долгосрочного страхования жизни за весь срок его действия, вносимый вместо периодических годовых (ежемесячных) взносов. В этом случае застрахованное лицо получает не только льготы по общей сумме платежа, но и, как правило, другие привлекательные условия.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Единовременный страховой взнос: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка