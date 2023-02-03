Определение термина "Единовременный страховой взнос"

Единовременный страховой взнос

платеж по договору долгосрочного страхования жизни за весь срок его действия, вносимый вместо периодических годовых (ежемесячных) взносов. При такой форме страхового взноса застрахованное лицо имеет не только льготы по общей сумме платежа, по и имеет, как правило, другие привлекательные условия.