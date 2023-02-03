Определение термина "Эффективность общественного производства"
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
Популярные термины
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
предприятие, организация, компания, лицо, производящее, изготавливающее продукцию, товары, услуги....
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
заработная плата, исчисленная как совокупность благ, потребительских товаров и услуг, которые можно на нее приобрести. Р...
АССИГНОВАНИЯ
денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные нужды, цели или определенным организа...
АССИГНОВАНИЯ
денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные цели или определенным организациям....
КОРПОРАЦИЯ
(лат. corporatio — объединение) совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной д...
ТРУД
один из четырех основных факторов производства: осознанная, общепризнанная деятельность человека, требующая приложения у...