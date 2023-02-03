Определение термина "Экономические реформы"

Экономические реформы

преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, путях и способах осуществления экономической политики. Э.Р. проводятся в условиях, когда выявляется низкая эффективность экономической системы, возникают экономические кризисы, экономика недостаточно удовлетворяет потребности людей, страна отстает в своем развитии от других стран. В России проведение экономических реформ в 90-е гг. Было связано с переходом к рыночной экономике.