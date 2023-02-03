Определение термина "Экономические законы"

Экономические законы

установленные на основе опыта, практической деятельности, выявленные путем научных исследований устойчивые связи, взаимосвязи между экономическими явлениями, процессами, отношениями, характеризующими их величинами и показателями. В отличие от физических, Э.З. не обладают всеобщностью, не являются законами природы. Экономическое поведение человека обусловлено не только объективными законами, но и субъективной волей людей. Поэтому Э.З., выявляют только самые общие, типичные свойства и признаки процессов производства, распределения, обмена и потребления и не носят абсолютного характера. К тому же совокупность Э.З. не установлена однозначным образом экономической наукой. Широко известны такие Э.З., как закон спроса, закон предложения, закон убывающей доходности, закон возрастающих предельных издержек, закон возвышения потребностей и т.п.