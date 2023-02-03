Определение термина "Европейский фонд валютного сотрудничества (ефвс)"

Европейский фонд валютного сотрудничества (ефвс)

действует с 1973 г. с целью валютной интеграции в рамках ЕС, предоставляет кредиты странам ЕС для погашения дефицита платежных балансов и расчетов. Ресурсы ЕФВС — 25 млрд. ЭКЮ.