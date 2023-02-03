Определение термина "Европейское право"

Европейское право

система юридических норм и правил, действующая на территории стран — членов ЕС (Европейское объединение угля и стали, Европейское экономическое сообщество, Европейское сообщество по атомной энергетике). Базируется на содержании норм, заложенных в договорах об образовании Сообществ и изменениях к ним, на прецедентном праве ЕС, международных договорах стран-членов и договорах и решениях органов Сообщества. Без деловых контактов с органами Сообществ и знания основ их деятельности успешное ведение операций на западноевропейском рынке невозможно. Особое значение для российских предприятий имеют разделы Е.П., посвященные политике конкуренции, а именно антидемпинговые процедуры, антитрестовское законодательство, нормы по государственному субсидированию и политике цен. Е.П. имеет приоритет над национальным правом.