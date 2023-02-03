Определение термина "Евровалюта"

Евровалюта

1) денежные средства банков, размещенные в других, главным образом европейских, странах и выраженные в валюте этой страны. Например, вклад японского банка в европейский банк в японских иенах дает основание этому банку выдавать кредит в евроиенах; 2) национальные валюты отдельных стран, имеющие хождение за пределами страны-эмитента, операции с которыми осуществляются зарубежными банками в значительных масштабах.