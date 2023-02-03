Определение термина "Финансовое обеспечение"

Финансовое обеспечение

сумма средств на счете клиента биржи с учетом прибыли или убытка по открытым контрактам и комиссии по этим контрактам, получаемой в случае их ликвидации. Отчет о Ф.О. обычно высылается брокерами своим клиентам ежемесячно.