Определение термина "Фирма"

Фирма

(итал. firma) — экономически и юридически самостоятельный субъект хозяйствования. Имущественно, социально и организационно обособленный участник хозяйственной деятельности, имеющий свое наименование. Рыночная деятельность Ф. осуществляется на базе различных видов собственности: государственной, частной, кооперативной, общественных организаций и местных органов государственной власти, национальных и иностранных юридических и физических лиц, а также смешанной. Всем видам Ф. обеспечиваются одинаковые условия бизнеса. Юридические лица имеют право добровольно образовывать совместные Ф., объединяться в экономические группировки в целях проведения единой стратегии в определенной области, в частности в инвестиционной сфере, маркетинге, управлении инновационными процессами и др. Различают следующие разновидности Ф.; аффилированная — близкая, родственная Ф., присоединенная к более крупной материнской компании в виде филиала, дочерней Ф.; брокерская — посредническая Ф., преследующая коммерческие цели и действующая по поручению и за счет клиентов; венчурная — инвестиционная Ф., осуществляющая научные исследования, инженерные разработки; инвестиционная — занятая инвестированием и операциями с ценными бумагами; инжиниринговая, специализирующаяся на предоставлении инженерно-консультационных услуг; инновационная, отрабатывающая новые технологии; консалтинговая, обеспечивающая консультации в различных областях бизнеса; производственная, занятая изготовлением конкретной продукции; торговая — торгово-посредничес-кая деятельность;риэлторская, занимающаяся операциями в сфере недвижимости.