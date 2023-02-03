Определение термина "Фонд стабилизации"

Фонд стабилизации

1) резерв денег или товара, который используется для воспрепятствования скачкообразному изменению цены путем скупки (продажи) этого товара, когда цена его резко падает (повышается); 2) фонд денежных средств для оказания временной финансовой помощи предприятиям, в основном кредитов под низкий процент.