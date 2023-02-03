Определение термина "Форс-мажор, форс-мажорные обстоятельства"

Форс-мажор, форс-мажорные обстоятельства

чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в результате возникновения которых участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. К форс-мажорным обстоятельствам относят: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает участника, исполнителя договора от ответственности за выполнение принятых им обязательств.