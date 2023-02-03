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Определение термина "Генеральное соглашение по тарифам и торговле (гатт)"

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (гатт) -
(англ. — GATT — General Agreement of Tariffic and Trade) —принятое в 1948 г. многостороннее соглашение между многими странами мира, содержащее правила заключения межгосударственных торговых контрактов и ведения международных торговых операций. Участники соглашения предоставляют друг другу благоприятные условия взаимной торговли (режим наибольшего благоприятствования в торговле). Соглашение призвано устранять излишние ограничения и дискриминацию во внешней торговле. Оно способствовало ликвидации многих ограничений в торговле, снятию таможенных барьеров.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (гатт) -
(англ. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) — принятое в 1948 г. многостороннее соглашение между многими странами мира, содержащее правила заключения межстрановых торговых контрактов и ведения международных торговых операций. Участники соглашения предоставляют друг другу благоприятные условия взаимной торговли (режим наибольшего благоприятствования в торговле). Соглашение призвано устранять излишние ограничения и дискриминацию во внешней торговле. В 1995 г. преобразовано во ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (см.).

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Генеральное соглашение по тарифам и торговле (гатт): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка