Определение термина "Генеральное соглашение по тарифам и торговле (гатт)"

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (гатт)

(англ. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) — принятое в 1948 г. многостороннее соглашение между многими странами мира, содержащее правила заключения межстрановых торговых контрактов и ведения международных торговых операций. Участники соглашения предоставляют друг другу благоприятные условия взаимной торговли (режим наибольшего благоприятствования в торговле). Соглашение призвано устранять излишние ограничения и дискриминацию во внешней торговле. В 1995 г. преобразовано во ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (см.).