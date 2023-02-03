Определение термина "Горячие деньги"

Горячие деньги

денежные средства, крупные массы спекулятивных краткосрочных капиталов, владельцы которых срочно перемещают их из одной области применения или из одной страны в другую с целью избежать последствий инфляции или получить более высокую прибыль, в результате чего происходит миграция капиталов, возникает блуждающий капитал. Основным генератором Г.Д. являются экономическая и политическая нестабильность, инфляция, валютный кризис. Г.Д. опасны внезапностью перемещения; в периоды оживления и подъема они стимулируют экономический бум, при спаде - усугубляют и обостряют кризисные явления путем усиления инфляции, нестабильности платежных балансов, колебаний валютных курсов.