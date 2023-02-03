Государственное регулирование экономики

воздействие государства в лице государственных органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц; осуществляется, чтобы придать процессам организованный характер, упорядочить действия экономических субъектов, обеспечить соблюдение законов, государственных и общественных интересов. Государственное регулирование в широком смысле слова включает прогнозирование, планирование, финансирование, бюджетирование, налогообложение, кредитование, администрирование, учет, контроль. Государственное регулирование имеет место как в централизованно управляемой экономике, так и в рыночной экономике, но формы регулирования существенно различаются; в централизованной экономике упор делается на директивное планирование и администрирование, а в рыночной — на бюджетирование, налогообложение, кредитование, государственные закупки, законодательные ограничения.