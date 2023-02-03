Определение термина "Государственные займы"

Государственные займы

основная форма государственного кредита, представляющая кредитные отношения, в которых государство выступает в качестве должника. Представляют важный, значимый способ получения государственных доходов, однако приводят одновременно к образованию государственного долга. По способу размещения различаются: свободно обращающиеся, размещаемые по подписке и принудительные; по срокам: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; по видам доходности: процентные и выигрышные; по месту размещения - внутренние (размещаемые среди банков, предприятий, граждан) и внешние (получаемые от внешних кредиторов).