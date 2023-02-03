Определение термина "Гуманистическая экономика"

Гуманистическая экономика

экономика, в которой человек, личность поставлены во главу всей экономической деятельности, а сама деятельность направлена на удовлетворение потребностей, запросов человека. В факторы производства в гуманистической экономике включаются материальная и духовная культура, интеллектуальные ценности, личностно-квалификационный и морально-этический потенциал, психологические установки. Человек в гуманистической экономике рассматривается как потребитель благ и обладатель не только рабочей силы, но и нравственных начал и моральной ответственности.