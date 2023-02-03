Определение термина "Инструкция"

Инструкция

(лат. instructio —наставление) 1) нормативный акт, издаваемый министерствами, ведомствами и другими органами государственного управления в пределах их компетенции на основании законов, указов, постановлений и распоряжений Президента, Правительства. И. подлежит обязательной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации, после которой считается вступившей в силу; 2) совокупность правил осуществления определенных видов деятельности. И. призваны доводить до исполнителей информацию и распоряжения о том, как они должны действовать в тех или иных, в том числе «нештатных», ситуациях