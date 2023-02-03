Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Инвестиционный банк

Определение термина "Инвестиционный банк"

Инвестиционный банк -
специальный кредитный институт, мобилизующий долгосрочный ссудный капитал и предоставляющий его заемщикам (компаниям и государству) посредством выпуска и размещения облигаций и других заемных средств. Функции И.Б. включают: выяснение характера и размеров финансовых потребностей заемщиков, согласование условий займа, выбор вида ценных бумаг, определение сроков их выпуска с учетом состояния рынка, эмиссию и последующее размещение среди инвесторов, при необходимости — организацию гарантийных банковских синдикатов, обеспечение вторичного рынка для ранее выпущенных ценных бумаг и др. И.Б. могут выполнять не только посреднические функции: в роли гарантов эмиссий и организаторов рынка они покупают и продают крупные пакеты акций и облигаций за свой счет, предоставляют кредиты покупателям ценных бумаг. Ресурсы банка формируются за счет продажи собственных акций. Особенность И.Б. состоит в том, что они не специализируются на приеме вкладов населения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

(греч. krisis — поворотный пункт) — резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде...

КАПИТАЛ

(лат. capitalis — главный) — в широком смысле — это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для...

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

предприятие, организация, компания, лицо, производящее, изготавливающее продукцию, товары, услуги....

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

заработная плата, исчисленная как совокупность благ, потребительских товаров и услуг, которые можно на нее приобрести. Р...

АССИГНОВАНИЯ

денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные нужды, цели или определенным организа...

АССИГНОВАНИЯ

денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные цели или определенным организациям....

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Инвестиционный банк: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка