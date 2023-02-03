Определение термина "Инвестиционный банк"

Инвестиционный банк

специальный кредитный институт, мобилизующий долгосрочный ссудный капитал и предоставляющий его заемщикам (компаниям и государству) посредством выпуска и размещения облигаций и других заемных средств. Функции И.Б. включают: выяснение характера и размеров финансовых потребностей заемщиков, согласование условий займа, выбор вида ценных бумаг, определение сроков их выпуска с учетом состояния рынка, эмиссию и последующее размещение среди инвесторов, при необходимости — организацию гарантийных банковских синдикатов, обеспечение вторичного рынка для ранее выпущенных ценных бумаг и др. И.Б. могут выполнять не только посреднические функции: в роли гарантов эмиссий и организаторов рынка они покупают и продают крупные пакеты акций и облигаций за свой счет, предоставляют кредиты покупателям ценных бумаг. Ресурсы банка формируются за счет продажи собственных акций. Особенность И.Б. состоит в том, что они не специализируются на приеме вкладов населения.