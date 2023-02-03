Определение термина "Ипотечный залог"

Ипотечный залог

1) залог земли, недвижимости; 2) залог ценных бумаг в качестве обеспечения ссуды, т. е. страхование дебетового остатка на залоговом счете; 3) письмо об ипотеке, позволяющее судовладельцу брать у банка кредит, используя в качестве обеспечения судно, причем судовладелец не имеет права получить судно в свою собственность.