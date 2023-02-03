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Определение термина "Капитализация страхования"

Капитализация страхования -
страхование на дожитие, при котором размер страховой суммы непосредственно связан со страховыми взносами, выплаченными страхователем или внесенными за него третьим лицом, чаще всего работодателем. Указанный вид страхования основан на учете уровня смертности и доходности денежных средств, помещенных на срочный вклад, то есть капитализации этих средств. К.С. эффективна в периоды валютной стабильности и небольшой инфляции.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Капитализация страхования: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка