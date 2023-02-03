Определение термина "Капиталоемкость"

Капиталоемкость

показатель, характеризующий размер основного капитала, необходимого для выпуска продукции, товаров, услуг стоимостью в 1 денежную единицу. К. определяется путем деления стоимости основных средств на объем продукции в денежном выражении, выпускаемой за один год.