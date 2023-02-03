Определение термина "Кассовая сделка"

Кассовая сделка

1) один из видов операций с ценными бумагами, совершаемых на фондовых биржах. Особенность К.С. заключается в том, что ценные бумаги оплачиваются и передаются покупателю, как правило, в день заключения сделки. В форме К.С. совершаются обычно операции с мелкими партиями ценных бумаг; 2) разновидность валютных операций на валютном рынке.