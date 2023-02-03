Определение термина "Казначейство"

Казначейство

государственный финансовый орган, существующий обычно при министерстве финансов страны или в его составе. В функции К. входит составление проекта государственного бюджета и управление его исполнением, а также управление государственным долгом и эмиссия государственных ценных бумаг. К. отслеживает сбор налогов, пошлин и других поступлений в бюджет, открывает бюджетные кредиты и представляет бюджетные средства в соответствии с утвержденными ассигнованиями.