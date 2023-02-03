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Определение термина "Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности"

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности -
коэффициент, характеризующий наличие у предприятия реальной возможности восстановить либо утратить свою платежеспособность в течение определенного времени. Рассчитывается как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода и изменения значения этого коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на установленный период восстановления (утраты) платежеспособности.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка