Определение термина "Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности"

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности

коэффициент, характеризующий наличие у предприятия реальной возможности восстановить либо утратить свою платежеспособность в течение определенного времени. Рассчитывается как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода и изменения значения этого коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на установленный период восстановления (утраты) платежеспособности.