Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

теория денежного обращения, основанная на уравнении обмена (уравнении Фишера), связывающем денежную массу в обращении, скорость обращения денег, среднюю цену и количество товаров. Лежит в основе монетаризма.

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