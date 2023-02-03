Определение термина "Консолидация"

Консолидация

(лат.consolidatio — укрепление, сращивание) 1) использование прибылей, полученных от торговли спекулятивными акциями путем вложения капитала в более надежные акции; 2) замена национальной валюты в валютных резервах страны на новые международные денежные активы; 3) метод бухгалтерского учета, используемый при подготовке отчета; 4) слияние или объединение двух или более фирм или компаний.