Определение термина "Контролирующее лицо"

Контролирующее лицо

это физическое лицо, ИП или юридическое лицо, которое могло влиять на финансовые решения компании-должника в течение трех лет до банкротства. Контролирующим лицом могут посчитать собственника бизнеса, сотрудников компании, родственники руководителей или собственников, а также работников банков, которые заключали с компанией кредитные договоры. Суд может привлечь КЛ к субсидиарной ответственности, если будет доказано, что его действия способствовали банкротству компании.