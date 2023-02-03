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Определение термина "Контролирующее лицо"

Контролирующее лицо -
это физическое лицо, ИП или юридическое лицо, которое могло влиять на финансовые решения компании-должника в течение трех лет до банкротства. Контролирующим лицом могут посчитать собственника бизнеса, сотрудников компании, родственники руководителей или собственников, а также работников банков, которые заключали с компанией кредитные договоры. Суд может привлечь КЛ к субсидиарной ответственности, если будет доказано, что его действия способствовали банкротству компании.

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Что такое Контролирующее лицо: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка